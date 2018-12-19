В Каменском зафиксирована очередная вспышка опасной болезни – местный горсовет бьет тревогу

В Каменском Днепропетровской области бушует коклюш. Как выяснили журналисты «Фразы», с начала года тут зафиксирован уже десятый случай.

Как сообщает местный горсовет, от коклюша уже скончался один человек. При этом все заразившиеся не имели прививок от болезни.

Также сообщается, что «в связи с неритмичными и не в полном объеме поставками медицинских иммунобиологических препаратов в течение последних лет, сформировалась прослойка неиммунного населения, что увеличило количество заболевших».

Как писала «Фраза», за год корью в Украине заразились уже почти пятьдесят тысяч человек.

Ранее в Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин.