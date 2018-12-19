Как оказалось, грипп особенно опасен для людей с ожирением

Специалисты из Центра вакцинации и респираторных болезней США рассказали, для кого особенно опасен грипп. Как выяснили журналисты «Фразы», это беременные женщины и люди с ожирением, а также маленькие дети и старики.

Как пишет издание Clinical Infectious Diseases, при этом специалисты призвали американских медиков переходить на более надежные клинические тесты. По их словам, большинство используемых тест-полосок в США зачастую дают ложные результаты.

Кроме беременных и людей с ожирением грипп, по их словам, представляет особенную угрозу для детей в возрасте до двух лет и стариков.

Отмечается, что в 2017 году, по данным ВОЗ, от гриппа во всем мире умерли более 650 тысяч человек, а смертность всего за двенадцать лет выросла в три раза.

Как писала «Фраза», в Украине началась эпидемия гриппа.

Ранее в Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок. Родители даже не обратились к врачам.