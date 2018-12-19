Ученые выявили новую опасность сахара

Ученые узнали еще об одной угрозе употребления сахара. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из Йельского университета.

Как пишет издание MedicalXpress, они установили, что употребление сахара (причем, независимо от его типа) блокирует активность белка, отвечающего за размножение кишечной микрофлоры.

Опыты проводили на мышах. Выяснилось, что сахароза негативно влияет на бактерию Bacteroides thetaiotaomicron, попадая в толстый кишечник и плохо воздействуя на микрофлору.

Исследователи говорят, что «сахар блокирует выработку белка Roc: он отвечает за колонизацию бактерий, что может привести к проблемам со здоровьем».

Как писала «Фраза», диетологи назвали два главных условия здорового питания.

Ранее ученые рассказали, какой сахар блокирует рак.