Именем Трампа назвали новый вид животных, не имеющих глаз и при опасности прячущих голову в песок

Неизвестное прежде существо-амфибию, найденное в Панаме, назвали в честь президента Америки Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, латинское название найденного создания, которое не имеет ног и глаз, и имеет привычку прятать голову в песок, звучит как Dermophis Donaldtrumpi.

Как сообщает The Guardian, такое имя существу выбрал глава компании EnviroBuild Эйден Белл, купивший это право на аукционе в поддержку фонда Rainforest Trust, борющегося с глобальным потеплением, за $25 тыс. По его мнению, поведение странного животного очень похоже на реакцию американского президента на глобальное потепление, который на все доклады о его вредном влиянии на жизнь американцев, заявил: «Я в это не верю».

«Будучи амфибией, это блестящее животное особенно восприимчиво к последствиям глобального потепления и поэтому находится под угрозой вымирания в результате климатической политики своего однофамильца», — рассказали в Rainforest Trust.

Как напоминает издание, это не первый случай, когда Трампа сравнивают с каким-либо существом. Так, его называли и ядовитой пушистой гусеницей, и золотым фазаном, и ранее назвали в его честь моль.

Как сообщала «Фраза», сам Трамп ранее сравнил себя с Элвисом Пресли.