Корь в Украине: за год болезнью заразились уже почти пятьдесят тысяч человек

Корью в Украине с начала года заразились уже 49 518 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные озвучили в Минздраве.

Всего за последнюю подотчетную неделю корью в стране заболели 2 652 человека: это 893 взрослых и 1 759 детей. Уровень заболеваемости за неделю вырос еще на 1,5%.

Также от кори умерли уже шестнадцать человек: на прошлой неделе в Одессе скончался ребенок.

С начала года корью уже заболели 18 297 взрослых и 31 221 детей.

Самая печальная ситуация с корью – в западных регионах страны.

Как писала «Фраза», ранее был побит страшный рекорд заболеваемости корью в Украине 2006 года: тогда корью заболели 42 724 человека.