Количество жертв огнестрельного оружия в США побило пятидесятилетний рекорд

В США в 2017 году было зафиксировано рекордное количество жертв огнестрельного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные привел Центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Как цитирует данные доклада издание New York Times, в прошлом году в США жертвами огнестрельного оружия стали 39 773, треть из них – это самоубийства.

По данным издания, это рекордный показатель с 1968 года.

Отмечается также, что, «с поправкой на численность населения уровень смертности от огнестрельного оружия увеличился до двенадцати случаев на сто тысяч человек, что является самым высоким показателем середины 1990-х годов».

Эксперты говорят, что после достаточно спокойных нулевых годов, в последние годы число жертв огнестрельного оружия в США вновь начало расти.

Также отмечается, что «рост количества жертв может быть связано с распространением наркотиков в США: в 2017 году от передозировки умерли не менее 70 тысяч человек».

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