Украинцев с каждым месяцем становится все меньше

Согласно данным Госслужбы статистики Украины, численность населения нашей страны продолжает уменьшаться. Как выяснили журналисты «Фразы», в период с января по октябрь нынешнего года количество жителей Украины уменьшилось на 187,9 тысяч человек.

По состоянию на 1 ноября численность имеющегося населения в Украине составляла 42198,5 тысяч человек.

В ведомстве также добавили, что при этом остается количество умерших существенно превышает количество рожденных: на 100 умерших — 59 рожденных.

Численность имеющегося населения (на первое число каждого месяца, тыс. человек):

Основные демографические показатели:

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 1 сентября численность населения Украины составила 42 миллиона 234 тысячи человек.