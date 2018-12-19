Украина таки получит кредит МВФ. Но не весь и не сразу

Международный валютный фонд таки даст Украине деньги. Как выяснили журналисты «Фразы», сумма кредита составит 3,9 миллиарда долларов.

Программа stand-by рассчитана на четырнадцать месяцев.

Отмечается, что сразу Украина получит лишь 1,4 миллиарда долларов.

Также совет МВФ аннулировал действующую программу расширенного финансирования EFF, утвержденную 11 марта 2015 года.

В МВФ сообщают: «Программа реформ при поддержке новой программы будет основываться на прогрессе, достигнутом в рамках предыдущего соглашения EFF».

Отмечается, что она «будет сосредоточена на четырех приоритетах: продолжение бюджетной консолидации, дальнейшее снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса, укрепление финансового сектора и продвижение комплекса структурных реформ, в особенности для улучшения налогового администрирования, приватизации и управления».

В МВФ считают, что власти Украины «успешно восстановили макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества, а благоразумная фискальная и денежно-кредитная политика и режим гибкого обменного курса помогли сократить дефицит бюджета и счета текущих операций».

Отмечается, что украинские резервы «были частично восстановлены, а доверие улучшилось».

При этом в МВФ говорят, что «реализация новой программы подвержена значительным рискам, но Украина предприняла важные шаги для снижения этих рисков, включая принятие бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление, принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках».

Как писала «Фраза», эксперт Всемирного банка назвал жуткую цифру украинского долга.

Ранее Россия опубликовала санкционный список против Украины. Порошенко и Гройсмана в нем не оказалось.