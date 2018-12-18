Ученые наконец-то выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Ученые-генетики из Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США) смогли установить связь между женским долголетием и генетическим кодом. Как выяснили журналисты «Фразы», сенсационному выводу предшествовало трехлетнее наблюдение за самцами и самками грызунов.

Как передает ИА «Ореанда-Новости», ранее предполагалось, что на продолжительность жизни, главным образом, влияет образ жизни, а поскольку мужчины гораздо чаще подвержены опасностям, заболеваниям и прочим негативным факторам, чем женщины, то и жизнь их короче.

Однако, калифорнийские ученые предположили, что мужская Y-хромосома не содержит каких-либо критически важных данных, поэтому она может быть без последствий удалена из генома, при частичном сохранении важных участков цепочки ДНК, отвечающих за развитие организма. В свою очередь, женская X-хромосома, является критически важной, как для женского, так и мужского организма.

Сообщается, что это предположение было подтверждено по результатам трехлетнего эксперимента. Так, в ДНК самцов грызунов с «неправильным» нобором хромосом ‒ ХХ ‒ были вставлены недостающие элементы Y-хромосомы. Самки грызунов, в свою очередь, обладали «обратным» набором хромосом ‒ ХY. Исследование показало, что ХХ-самцы и ХХ-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы.

Как известно, по данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека на Земле составляет 71 год. Причем во всем мире женщины живут в среднем на 5 лет дольше, чем мужчины.

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