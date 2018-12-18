Депутаты решили положить конец школьному «буллингу». Теперь юным «авторитетам» придется несладко

Во вторник, 18 декабря, депутаты Верховной Рады большинством голосов проголосовали за законопроект о противодействии т.н. «буллингу». Как выяснили журналисты «Фразы», теперь участники травли учащихся учебных заведений будут привлекаться а административной ответственности.

Как передает «Страна», законопроект № 8584 был принят на фоне участившихся случаев издевательств и избиений в подростковой среде, в частности ‒ на территории учебных заведений. Сообщается, что термин «буллинг» определяется законом как умышленное деяние участников учебного процесса, которое заключается в «психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, либо таковым в отношении других участников учебного процесса, вследствие чего пострадавшему нанесен психологический или физический ущерб».

В свою очередь, Кодекс Украины об административных правонарушений будет дополнен соответствующей статьей, предусматривающей ответственность учеников (в ряде случаев ‒ родителей) за подобные деяния.

Так, статьей 173-4 предусмотрен штраф за буллинг в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) либо общественные работы от 20 до 40 часов.

Кроме того, за буллинг, совершенный группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, штрафы составят 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн) либо ответственность будет в виде общественных работ 40-60 часов.

Если же травлю в отношении участников учебного процесса совершит малолетний либо несовершеннолетний в возрасте 14-16 лет, его родителям грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн).

В случае, если буллинг совершит группа малолетних или несовершеннолетних лиц в возрасте 14-16 лет, то административное взыскание для их родителей составит 100-200 необлагаемых минимумов (1700 — 3400 грн).

Кроме того, если руководитель учебного заведения не сообщит в полицию об известных ему случаях буллинга, то за это ему грозит штраф 50-100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн) либо исправительные работы до 1 месяца с отчислением 20% от заработка.

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