Порошенко подтвердил, что указ о мобилизации уже подготовлен

Президент Петр Порошенко в настоящий момент не видит причин для объявления всеобщей мобилизации в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», тем не менее, при возникновении внешней угрозы, она может быть объявлена в любой момент.

Как передает «Интерфакс», Петр Порошенко заверил общественность, что мобилизационные мероприятия будут объявлены только в случае прямой агрессии со стороны РФ. По словам президента, на этот случай у него «все указы о мобилизации заготовленные» и никаких «разрешений», как в случае с объявлением военного положения, от Верховной Рады не потребуется.

В настоящий же момент, по мнению президента, «ситуация в стране полностью контролируется». «Наши Вооруженные силы и все силовые подразделения обеспечивают безопасность граждан», ‒ заявил Петр Порошенко.

Как писала «Фраза», в связи с военным положением в Украине начинается «мобилизация».

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов приказал готовиться к мобилизации.