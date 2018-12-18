Митрополит Михаил рассказал, почему снял свою кандидатуру на выборах предстоятеля ПЦУ. Не обошлось без «интриг» Филарета

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал общественности о причинах своего самоотвода на выборах главы «новой» украинской православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», демократическая процедура не состоялась из-за «интриг» предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Как передает «НВ» со ссылкой на луцкий «Первый канал социальных новостей», перед началом «объединительного собора» митрополит Михаил несколько раз встречался с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом. По его словам, глава государства предложил всем заинтересованным сторонам договариваться, поскольку создание ПЦУ ‒ «это решающий момент» для Украины.

В свою очередь, предстоятель УПЦ КП Филарет фактически шантажировал митрополита Михаила, угрожая непроведением внутреннего «собора» и неучастием в «объединительном соборе», поскольку Епифаний мог проиграть на выборах, если бы в них принимал участие Михаил.

«Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе... Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это не демократично, что не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», ‒ рассказал митрополит Михаил.

По его словам, он учел, что в случае провала «объединительного собора» обязательно бы последовали обвинения со стороны Константинопольского патриархата в том, что «зря с нами связался» и обвинения со стороны России в том, что «мы здесь не можем разобраться».

В связи с этим он и решил снять свою кандидатуру «в пользу единой украинской церкви».

Как писала «Фраза», Филарет рассказал, чем будет заниматься после «объединительного собора».

Ранее сообщалось, что УПЦ отлучила двух священников, участвовавших в «объединительном соборе» по автокефалии.