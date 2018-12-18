Нардеп Войцицкая поддержала решение Кабмина по компании «Надра Юзовская»

Крупные транснациональные компании планируют инвестировать сотни миллионов евро в модернизацию и развитие нефтегазовых месторождений Украины. И первым за многие годы серьезным иностарнным инвестором, который выходит на отечественный рынок углеводородов является словацкая компания Nafta. Об этом было сегодня заявлено на пресс-конференции руководства данной фирмы.

При этом, на пресс-конференцию пришла народный депутат Виктория Войцицкая из фракции «Самопомич», чтобы поприветствовать крупных инвесторов.

«Я, Виктория Войцицкая. Я секретарь Топливно-энергетического комитета, народный депутат. Во-первых, поздравляю инвесторов и желаю успехов, где будут возможности реализовать себя в Украине: или на Ужгородской площади, которая мне знакома, или это будет Юзовская площадь. В любом случае желаю вам успехов», — заявила народный депутат и задала несколько вопросов инвесторам.

Инвесторы со своей стороны рассказали о компаниях, своих планах в Украине, а также пообещали инвестировать более 200 млн долларов в ближайшие годы.

«Промышленно-энергетический холдин EPH не первый год работает в Украине. Мы изучили практически всю территорию страны и пришли к выводу, в ближайшие 5 лет сможем эффективно инвестировать 200 млн. долларов в украинские газовые месторождения. Непосредственно организацией и выполнением работ по поиску и добыче газа займется наша дочерняя словацкая компания Nafta, успешно работающая в западном регионе страны уже 5 лет», — заявил журналистам проект-менеджер холдинга EPH Роберт Бундил.

По словам Р.Бундила речь идет об гарантированных инвестициях в разработку Юзовского месторождения. Бизнесмен напомнил, что сегодня в первой половине дня Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО «Надра Юзовская» в соглашении о разделе продукции (СРП) по Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Согласно пояснительной записке к проекту правительственного распоряжения, Nafta предоставила гарантию 100% обеспечения обязательств Yuzgaz, которая покроет финансирование поисковых работ на сумму $200 млн (бурение не менее 15 скважин).

В свою очередь директор представительства Nafta в Украине Любомир Копчик (Nafta RV) подчеркнул, что в своей работе по добыче углеводородов компания займется не только разведкой новых площадок, но и реконструкцией и возобновлением старых скважин, количество которых составляет 47 объектов. При этом будут использоваться передовые мировые технологии, работать с которыми будут, в основном, украинские специалисты.

«Мы однозначно рассчитываем на привлечение к работам как местных специалистов, так и украинских фирм. Речь идет о создании сотен новых рабочих мест. А всего на наших объектах будут трудится не менее 80% местных специалистов. Как результат: наполнение местных бюджетов через налогообложение», — отметил Л.Копчик.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула отметил, что выход на украинский инвестиционный рынок такого серьезного представителя центральноевропейского бизнеса, как холдинг ЕРН и ее «дочки» Nafta, является прекрасным примером для других потенциальных инвесторов.

«Более четырех лет мы поддерживаем курс украинского правительства на увеличение собственной добычи газа. В той ситуации, в которой сегодня находится ваша страна приход серьезного европейского капитала только поспособствует росту энергетической независимости Украины», — резюмировал Радек Матула.

Справка:

Нефтегазодобывающая компания Nafta является лидером в области исследования и добычи углеводородов в Словакии с более чем 100-летним опытом работы. Предприятие занимается поиском и добычей газа и нефти, применяет ведущие современные технологии в своей работе. За время своего существования Nafta пробурила более 3 тыс скважин в Венском и Восточно-Словацком бассейнах. Компания имеет мощности для хранения 2,74 млрд куб. м природного газа.

В Украине Nafta с 2016 года реализует совместный проект с американской компанией Cub Energy Inc. по поиску и добыче газа в Закарпатской области. За два года Nafta осуществила сейсмические исследования и в этом году начала бурение трех поисковых скважин.

Управление словацкой Nafta, 29% которой принадлежит государству, осуществляется инфраструктурным подразделением EPIF, который на 68% принадлежит центрально-европейскому энергетическому холдингу EPH.