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В День святого Николая на «Интере» ожидаются чудеса и много добрых дел

В День святого Николая на «Интере» ожидаются чудеса и много добрых дел

Накануне Дня святого Николая, 18 декабря, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» — особенный выпуск проекта «Касается каждого», посвященный помощи детям, — «Лоты жизни. Чудо продолжается». Как выяснили журналисты «Фразы», в студию программы придут родители 10-летней Моники Татевосян из Северодонецка.

Девочке полгода назад поставили страшный диагноз — саркома Юинга. Это злокачественная опухоль, которая поражает костную ткань. С тех пор Моника фактически живет в детском отделении Национального института рака. После семи сеансов химиотерапии ее еще ждет сложная операция по пересадке костного мозга. Организм таких пациентов очень ослаблен: в период проведения процедур у них полностью отсутствует иммунитет, и малейшая вирусная или бактериальная инфекция представляет серьезную опасность для их жизни. Поэтому для таких детей, как Моника, наличие в больнице стерильного бокса и специальной палаты — не просто важно, а жизненно необходимо.

Летом в студии «Касается каждого» прозвучала новая большая цель благотворительного онлайн-аукциона «Интер — детям»: ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака. В настоящий момент уже выполнена первая часть — капитальный ремонт палаты с использованием специальных износостойких материалов, сохраняющих необходимый режим стерильности.

Сейчас на счету фонда «Интер — детям» 389 тыс. грн. Еще столько же необходимо собрать, чтобы оснастить палату для трансплантации костного мозга необходимой мебелью и оборудованием.

Накануне Дня святого Николая в студии ток-шоу «Касается каждого» встретятся самые активные участники аукциона, звездные эксперты программы и неравнодушные телезрители, чтобы вместе оказать помощь маленьким пациентам Национального института рака.

Гостями праздничного выпуска станут народный артист Украины Владимир Гришко, певицы Гайтана, Наталья Валевская и Ярослава Руденко, солисты группы Aviator, известный боксер Денис Беринчик, ведущая программы «Утро с Интером» Анастасия Даугуле, радиоведущая Анна Свиридова, известный автогонщик Игорь Скуз и главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.

К доброму делу может присоединиться любой желающий, выкупив благотворительный лот на сайте deti.inter.ua. Вместе мы — огромная сила, способная совершить чудо для маленьких пациентов Национального института рака.

В День святого Николая, 19 декабря, с 7:00 «Интер» в прямом эфире традиционно проведет многочасовой праздничный телемарафон «Чудо начинается». Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин вместе с командой «Утра с Интером» подготовили для зрителей множество сюрпризов, интересных встреч, удивительных историй и неожиданных экспериментов.

Вместе с журналистами «Интера» зрители побывают в Турции, Италии и Палестине — в местах, связанных с жизнью Николая Чудотворца, услышат старинные легенды и историю Церкви святого Николая, вокруг которой вырос старый Берлин.

В День святого Николая телеканал еще раз напомнит зрителям, что каждый из нас способен на чудо. Это докажут звездные гости марафона и герои сюжетов. Популярные артисты, телеведущие и спортсмены будут совершать добрые дела и осуществлять мечты детей и взрослых.

Кроме того, уже в третий раз накануне зимних праздников «Интер» проводит еще одну благотворительную акцию — «Подари чудо!», цель которой — сбор подарков для детей-сирот. В День святого Николая не только у звезд, а и у каждого зрителя есть возможность помочь детям, которые лишены родительской заботы, сделать их немного счастливее. В этом году акция «Подари чудо!» расширила свои территориальные рамки: сбор подарков проходит в Киеве, Харькове и Днепре — в ТРЦ «Караван». Каждый из нас может купить игрушки, книги или другие подарки для малышей, которые растут без папы и мамы. А команда «Интера» доставит подарки в Вышгородский детский дом «Любисток», Запорожский областной специализированный дом ребенка «Солнышко» и Харьковский областной дом ребенка № 2. Подробнее о каждом учреждении и его воспитанниках — в телемарафоне «Чудо начинается».

Тэги: праздник, общество, новости Украины, Свято Николай

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