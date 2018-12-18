Харчишин, Астафьева, Зибров и другие звезды записали первую онлайн-библиотеку аудиокниг на украинском языке

20 декабря в 11:00 в Киевском университете имени Бориса Гринченко состоится презентация социального проекта, реализованного в рамках Общественного бюджета Киева — «Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке». Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе проекта создана онлайн-библиотека аудиокниг классической украинской прозы и поэзии, входящих в школьную программу, а также произведений известных современников с их авторской начиткой.

Авторской команде «Типичный Киев» совместно с Институтом журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко за год удалось озвучить более 100 книг и стихотворных произведений. При этом к начитке присоединились теле- и радио ведущие, актеры театра и кино, звезды украинской музыкальной сцены, студенты и просто волонтеры, которые прошли кастинг.

Среди них: Валерий Харчишин, Даша Астафьева, Богдан Бенюк, Даша Коломиец, Назар Заднипроський, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Евгений Янович, Александр Ярмак, Евгений Галич, Женя Бардаченко (Jay DILEMMA), Алексей Супрун (Петро Бампер), Ирина Хоменко, Полина Ткач, Олег Маслюк и другие известные украинцы.

«Аудиокниг на украинском языке крайне мало, а в условиях современного развития технологий знания и культуру необходимо доносить в максимально простых и удобных формах. Аудиокнига — одна из таких форм», — комментируют инициаторы проекта.

Кроме того такой формат произведений очень неоходим людям с особыми потребностями (с нарушениями зрения, диагнозами дислексии, трудностями в обучении, в частности с неспособностью воспринимать информацию зрительно).

Среди озвученных книг — классика украинской прозы Ольги Кобылянской, Квитки-Основьяненко, Ивана Франко, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и еще десятка авторов. Более 50 стихотворных произведений Максима Рыльского, Елены Телиги, Дмитрия Павлычко, Леси Украинки, Николая Хвылевого и других писателей.

Были записаны также книги представителей современной литературы, которые начитали сами авторы: Ольга Деркачева, Евгения Лира, Наталья Сняданко, Кристина Козловская. Марк Ливин и Екатерина Бабкина.

Проект реализован совместно с Департаментом образования КГГА, и с 2019 года станет еще одним инструментом современной школы.

Во время открытой презентации авторская группа официально запустит проект, расскажет о его создании, результах и дальнейших планах. На мероприятие приглашены представители городской власти, звезды, участвующие в озвучивания книг, а также авторы современных произведений.

Ознакомиться с проектом можно пройдя по ссылке https://sluhay.com.ua/.

Как сообщала «Фраза», в 2013 году лучшей аудиокнигой по версии британской премии Specsavers National Book Awards стал роман Нила Геймана «Океан в конце дороги», которую автор начитал самостоятельно.