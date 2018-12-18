Главные новости за 18 декабря 2018 года

На Львовщине зарезали известного активиста. Но полиция говорит о самоубийстве. В Червонограде Львовской области убили известного активиста, бывшего лидера ячейки Правого сектора Игоря Коцюруба. Ему перерезали горло. Тело 53-летнего мужчины обнаружили в воскресенье, 16 декабря. Он скончался в больнице.

В Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок. Родители даже не обратились к врачам. В Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины». Медики уточнили, что смертельный случай произошел в Овидиопольском районе области. Лабораторно был подтвержден вирус A(H1N1)pdm09. При этом отмечается, что родители малыша за медицинской помощью не обращались.

Украинский фильм «Донбасс» выбыл из борьбы за «Оскар». Картина «Донбасс» Сергея Лозницы, выдвинутая Украиной на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», выбыла из борьбы. Лента не попала в шорт-лист. Всего Американская киноакадемия отобрала перед решающим отсевом девять фильмов: «Магазинные воришки» (Япония), «Айка» (Казахстан), «Капернаум» (Ливан), «Рим» (Мексика), «Холодная война» (Польша), «Пылающий» (Южная Корея), «Птицы прохода» (Колумбия), «Виновный» (Дания) и «Никогда не отводи взгляд» (Германия).

В столичном ресторане кавказцы украли сумку с крупной суммой денег. Объявлен план «Перехват». Сегодня, 18 декабря, в столичном ресторане «Компот» двое неизвестных кавказской наружности украли сумку, в которой находилось 160 тысяч долларов. В городе был объявлен план «Перехват». Инцидент произошел на улице Большой Васильковской, 57/3. По имеющейся информации, злоумышленники уехали с места преступления на черной иномарке с номерами АН 1364 ОС в сторону площади Льва Толстого.

Киевлян предупреждают о «вонючих» новогодних елках. В канун Нового года в столичных парках елки и сосны обработали специальным раствором с неприятным запахом. Таким образом столичные власти решили бороться с вандалами, которые занимаются незаконной вырубкой хвойных деревьев. Столичные коммунальные службы обработали деревья специальным репеллентом, который начнет выделять стойкий неприятный запах, если обрызганное им дерево занести в помещение.

Как оказалось, Минстець закупил у CNN рекламу на миллионы гривен. Министерство информационной политики Украины заказало рекламу у американской корпорации CNN International. Стоит это «удовольствие» 15,4 миллиона гривен. Как сообщают «Наші гроші», ссылаясь на систему Prozorro, заказчиком рекламы для Минстеця стало государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины».

В России упростили процедуру предоставления гражданства украинцам. Государственная дума Российской Федерации в третьем и окончательном чтении приняла закон, разрешающий президенту Владимиру Путину выбирать категории иностранных граждан, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно закону, в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины, которые отныне могут подавать заявления о гражданстве РФ не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство соседней страны, а по месту пребывания.

Гранд английского футбола остался без главного тренера. Болельщики смеются. Один из грандов английского футбола — легендарный «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера португальца Жозе Моуриньо. Об этом сообщает «Твиттер» команды. Последней каплей, видимо, стало невнятное поражение «дьяволов» от «Ливерпуля» со счетом 1:3, ведь, по информации английской прессы, именно поединок на «Энфилде» должен был стать для Моуриньо определяющим.

Астрономы показали снимок самого далекого объекта Солнечной системы. Астрономы сумели сфотографировать самый далекий объект Солнечной системы. Сделано это было с помощью японского телескопа Субару, который находится на горе Мауна-Кеа на (Гавайи). Как пишет издание Vice, диаметр объекта Farout (2018 VG18) — всего пятьсот километров. Он находится на самой «окраине» Солнечной системы, на расстоянии в сто двадцать раз превышающем дистанцию от светила до нашей Земли.