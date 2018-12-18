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Политолог уличил депутата Войцицкую в прогуливании заседания ВР

Политолог уличил депутата Войцицкую в прогуливании заседания ВР

Народный депутат Виктория Войцицкая из фракции «Самопомич» сразу после регистрации на заседании в Верховной Раде 18 декабря покинула стены парламента. Как сообщают «Экономические Новости», об этом на своей странице в Facebook написал политолог Андрей Бузаров, публикуя в подтверждение своих слов соответствующие фотографии.

При этом, депутат не постеснялась сделать пост в Facebook о том, что находится в Верховной Раде. «Рабочее утро в стенах Парламента», — подписала она фото на фоне сессионного зала.

Исходя из хронологии ее сообщений, в 7 утра Виктория якобы была в Антимонопольного комитета, а в 10 — в Парламенте. Однако, судя по фотографиям политолога, все было как раз наоборот: нардеп покинула Верховную Раду сразу после регистрации.

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