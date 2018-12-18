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Новосозданную ПЦУ уже признали американцы, гомосексуалисты и греко-католики. С Папой пока не получилось

Новосозданную ПЦУ уже признали американцы, гомосексуалисты и греко-католики. С Папой пока не получилось

Ни одна из канонических поместных православных церквей не прислала поздравления «объединительному собору» и созданной на нем неканонической Православной церкви Украины. При этом, как выяснили журналисты «Фразы», ПЦУ признали Госдеп США, ЛГБТ сообщество, УГКЦ и сперва признал, а потом не признал — Ватикан.

Религиозный эксперт Александр Вознесенский написал, что ЛГБТ сообщество рекомендует новосозданную «объединенную церковь» под руководством Епифания. «Вот это я понимаю мировое признание. После такого даже признание поместных церквей не обязательно», — добавил эксперт.

В свою очередь ТАСС сообщает, что по мнению заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино «создание этой церкви было историческим событием для Украины». От лица Соединенных Штатов он поздравил главу ПЦУ «митрополита» Епифания, с избранием на этот пост.

Сегодня же пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря заявил о том, что сообщение об избрании Епифания главой Православной украинской церкви, которое появилось на сайте Ватикана, свидетельствует о том, что Папа Римский признал ее. «Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита — эта церковь приобретает для Ватикана субъектность», — написал Зоря.

Впрочем, радость Зорри была преждевременной. Как выяснилиось, официальный портал Ватикана не признавал Православную церковь Украины. Об этом во вторник, 18 декабря заявили в дирекции службы печати святого престола.

Глава украинских греко-католиков Святослав также поздравил сторонников ПЦУ с «объединительным собором» и избранием нового предстоятеля. Об этом сообщил на своей Facebook-странице руководитель отдела пастырства в пенитенциарной системе Украины Патриаршей курии УГКЦ отец Константин Пантелей.

Напомним, в Киеве 15 декабря состоялся так называемый «объединительный собор» при участии Петра Порошенко, на котором была создана новая Церковь — Православная Церковь Украины. На пост ее предстоятеля избрали митрополита УПЦ КП — Епифания (Думенко) с титулом «митрополит Киевский и всея Украины».

Как сообщалось ранее, все последние события связанные с созданием ПЦУ — звенья в цепи полного окатоличивания Украины.

Тэги: США, общество, мир, политика, Ватикан, ЛГБТ, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

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