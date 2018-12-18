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В столичном ресторане кавказцы украли сумку с крупной суммой денег. Объявлен план «Перехват»

В столичном ресторане кавказцы украли сумку с крупной суммой денег. Объявлен план «Перехват»

Сегодня, 18 декабря, в столичном ресторане «Компот» двое неизвестных кавказской наружности украли сумку, в которой находилось 160 тысяч долларов. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе был объявлен план «Перехват».

Инцидент произошел на улице Большой Васильковской, 57/3, сообщает «Информатор».

По имеющейся информации, злоумышленники уехали с места преступления на черной иномарке с номерами АН 1364 ОС в сторону площади Льва Толстого.

Потерпевший сам обратился к правоохранителям, а в 12:14 был введен оперативный план «Перехват». Все столичные экипажи полиции заняты поисками данного автомобиля.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале августа 2018 года группа неизвестных похитила из автомобиля в Дарницком районе Киева около 2 млн грн.

30 августа в Киеве днем на улице Анри Барбюса произошло дерзкое ограбление. Жертвой грабителей оказалась известная ученая.

В конце октября в Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами.

Тэги: Киев, общество, ограбление, криминал, кавказцы, план "Перехват"

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