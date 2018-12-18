Православные знают только одного Митрополита Киевского и всея Украины - Онуфрия. Результаты опроса

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook предложил пользователям сети выразить мнения относительно титула действующего Митрополита Киевского и всея Украины, учитывая объявленный титул новоизбранного главы Православной Церкви Украины митрополита Епифания (Думенко). Как выяснили журналисты «Фразы», свою точку зрения обнародовали жители разных регионов Украины, а также верующие из-за рубежа.

По состоянию на 18 декабря, то есть за сутки, более 97% опрошенных заявили, что им известно, что Митрополитом Киевским и всея Украины был и является Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий. Один человек из числа опрошенных не знал об этом. Другие нажали вариант ответа, выражающий печаль или злость.

Пользователи сети также дали развернутые комментарии в поддержку Митрополита Онуфрия:

«УПЦ — это я. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — мой Блаженнейший и никого другого не знаю и знать не хочу, он мой пастырь и моей семьи. Мы его любим и ценим. Многая-многая и благая лета, во здравии и спасении на многая лета! Силы и здоровья Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, низкий поклон ему», — написала Домка Осипчук-Магнер.

«Предстоятелем Украинской Православной Церкви был, есть и будет Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Любой другой — самозванец», — считает Александр Лапшин.

«Спаси и сохрани Блаженнейшего митрополита Онуфрия на многая и благая лета! Наш Предстоятель митрополит Онуфрий был есть и будет наш Предстоятель, мы идем за ним, переживаем за него и молимся о нем», — заверила Елена Гончарова.

«Митрополит Онуфрий — это действительно тот владыка, который достоин быть Блаженнейшим, другого митрополита не знаю и не хочу знать», — подчеркнул Василий Ватаманюк.

Андрей Брезгин написал, что «Митрополит Онуфрий признан всеми Поместными Православными Церквами — Митрополитом Киевским и всея Украины. Слава Богу, что он наш духовный отец и Предстоятель УПЦ».

«Объединение необходимо, но не таким путем, когда попираются интересы православных христиан и духовенства. Нельзя попирать священную историю апостольской Церкви и сонм святых, прославившихся в Православной Церкви. Поддерживаю позицию Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Онуфрия, который твердо и незыблемо служит истинной Церкви, Глава которой — Иисус Христос. Помоги нам всем Бог, утверди веру православных христиан, дай нам всем покаяния и до последнего вздоха оставаться в лоне Православной Церкви», — пишет Ольга Яременко.

Петр Мариник, выражая поддержку Митрополиту Онуфрию, цитирует слова из Евангелия: «Верим в Украинскую Православную Церковь, построенную на крови мучеников и Киево-Печерских святых, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию многая и благая лета, „претерпевший до конца спасен будет“».

«Для меня, как и для значительного большинства христиан Украины, Митрополитом Киевским и всея Украины является Блаженнейший Онуфрий! Человек большого, полного любви сердца, чистой души. Очень странная ситуация сложилась. Политические силы временные в этом мире, они потеряются в истории гораздо быстрее, чем кажется на данный момент. Имея такой сильный инструмент — власть, при поддержке вновь религиозно-политической организации, вместо того, чтобы способствовать духовному объединению людей, создают раскол в обществе, разжигая вражду и ненависть. По крайней мере, мне так показалось. Но что они могут без Бога? Думаю, что эта ситуация еще более сблизила и сделала более сильными и духовными всех православных христиан любой страны», — написала Елена Бредихина.

«Я поддерживала и буду поддерживать Блаженнейшего Митрополита Онуфрия! И никто меня не заставит перейти в ту новую „Церковь“», — уверяет Светлана Дидур.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий — наш Предстоятель. УПЦ — единственная каноническая Церковь Украины», — считает Любовь Побережная.

Анатолий Веклюк осудил так называемый «объединительный собор»: «Уже государства создавали на Закарпатье и западной Украине унии — некие политические образования, теперь тоже объединили раскольников в одну раскольническую унию. Теперь нужно, чтобы Варфоломей совершил службу вместе с митрополитом этих раскольников и он автоматически сам отпадет от Православной Церкви по Апостольским правилам».

Мария Дуда считает, созданная на «объединительном соборе» Церковь — это «совсем другая организация. Какая-то порошенко-варфоломейская. А наша — Святая, Соборная и Апостольская Церковь! Во главе с Митрополитом Онуфрием! Так было и будет с Божией помощью».

Напомним, в Киеве 15 декабря состоялся так называемый «объединительный собор» при участии Петра Порошенко, на котором была создана новая Церковь — Православная Церковь Украины. На пост ее предстоятеля избрали митрополита УПЦ КП — Епифания (Думенко) с титулом «митрополит Киевский и всея Украины».