На Киев надвигается аномальный мороз

На Киев надвигается сильнейший мороз. Как выяснили журналисты «Фразы», он ударит в столице уже в четверг, 20 декабря.

Как пишут «Факты», о резком похолодании сказано в документе, который разослали в РГА столицы.

Сообщается, что в среду в Киеве ожидается небольшой снег и ветер до 22 метров в секунду, а температура снизится до 12-14 градусов мороза.

Сильнейший снегопад прогнозируется на следующий день: должно выпасть до 130% месячной нормы осадков. Ветер усилится до 27 метров в секунду, возможны порывы до 33 метров в секунду. Наметет сугробы до 40 сантиметров. Днем будет до минус 14, а ночью температура упадет до 20 мороза.

Уже с пятницы мороз начнет спадать, а ветер утихнет.

Примечательно, что на сайте Гидрометцентра о резком похолодании в Киеве пока не сообщается.

Как писала «Фраза», на юге Украины объявлено штормовое предупреждение – возможен мокрый снег.

Ранее синоптики пообещали украинцам морозную неделю.