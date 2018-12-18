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Появились радостные известия о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Появились радостные известия о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Знаменитый немецкий автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер постепенно восстанавливается после тяжелейшей травмы, полученной еще в 2013 году. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние недели состояние здоровья семикратного чемпиона мира значительно улучшилось.

Как передает «Лента» со ссылкой на Daily Mail, в настоящее время Михаэль Шумахер дышит самостоятельно и больше не прикован к постели. Вместе со своими родными он проживает в основной части виллы, куда не допускают журналистов.

Сообщается, что Шумахеру все еще требуется постоянный уход и терапевтические процедуры, которые, по оценкам британских журналистов, обходятся семье автогонщика приблизительно в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Как писала «Фраза», врачи не особо верят в полное выздоровление Шумахера.

Ранее стало известно, что Михаэль Шумахер вышел из комы.

Тэги: травма, здоровье, мир, Михаэль Шумахер, чемпион, Формула-1, кома, спорт, гонки, семья, лыжи

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