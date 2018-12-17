В Германии озвучили свою позицию по строительству «Северного потока-2»

В правительстве ФРГ озвучили свою позицию относительно участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Как выяснили журналисты «Фразы», осуществление масштабного проекта возможено только при условии учета интересов Украины.

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на министр экономики ФРГ Петера Альтмайера, Германия не намерена откликаться на призывы США и Украины прекратить участие в проекте. По его словам, при строительстве «СП-2» должны учитываться интересы Украины, в частности сохранение транзита газа после 2019 года, однако сам факт захвата украинских кораблей в Черном море не может служить поводом для выхода Германии из проекта.

В то же время, министр считает действия России в акватории Керченского пролива «большой ошибкой», которая не улучшит позицию РФ «в иных вопросах».

Как писала «Фраза», Украину выдавливают из газового транзита.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» начал взыскание денег с «Газпрома», заморозив акции компаний «Северного потока».