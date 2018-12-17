Митрополит Онуфрий: Воспитание заключается не только в словах

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал учителей, наставников, родителей, воспитывать детей не только словами, но и своими поступками. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий сказал на VI Церемонии награждения «Дети Украины — будущее нации».

«Родственники детей, учителя, их тренеры, те, кто учит рисовать, играть, петь, все, кто воспитывает нашу молодежь, наше будущее, я хотел бы поблагодарить этих людей. Это очень титанический труд, не всегда замечается внешним миром, но имеет кардинальное, решающее значение в жизни человека, в жизни нашего народа. Есть то, во что мы вкладываем свои силы, свои таланты и умения, но самое дорогое, во что надо вкладывать все свои способности и таланты — это воспитание молодежи», — сказал Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий напомнил, что родители и наставники должны помогать молодым людям разобраться в жизни.

«Кто воспитывает молодежь — тот готовит себе светлое будущее и я благодарю тех, кто занимается воспитанием молодежи, кто помогает молодым людям разобраться в этой жизни. Она сложная, запутанная, особенно для молодых, не имеющих опыта, которые только входят в жизнь. Для них все является под грифом „хорошо“, они еще не умеют отличать добро от зла. Очень важно, когда наставник, отец, мать, учитель, может ребенку помочь в этом. Потому что в этом проявляется мудрость человека. Когда человек умеет бежать от зла, он становится на путь, на котором развиваются его внутренние таланты, расцветает его красота духовная, его физическая красота, которую Бог даровал человеку. Человек находит для себя истинное счастье, мир и Божие благословение», — сказал Предстоятель.

Блаженнейший объяснил, что «воспитание заключается не только в словах, которые мы говорим тем, кого хотим воспитать, оно состоит из наших поступков, которые мы совершаем. Дети очень восприимчивы не только к шагу, каждое движение, взгляд — они воспринимают это».

Напомним, предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий на VI Церемонии награждения «Дети Украины — будущее нации» отметил талантливую молодежь страны. Также Блаженнейший наградил соучредителя программы «Дети Украины — будущее нации» Владислава Багинского орденом преподобного Нестора Летописца I степени. Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца I степени. Рок-музыкант Олег Карамазов получил от Блаженнейшего грамоту, выданную международной общественной организации «День Крещения Руси», руководителем которой он является. С грамотой «за усердные труды во славу Святой Церкви» Митрополит Онуфрий вручил организации памятный знак равноапостольного князя Владимира.