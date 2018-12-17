У клиентов одного из крупнейших банков Украины с карт внезапно начали исчезать деньги

Сегодня, 17 декабря, в системе «Альфа-банка» произошел сбой, из-за которого у некоторых его клиентов возникли сложности с безналичными расчетами. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом на банковских счетах остаток стал отрицательным.

В пресс-службе банка «Громадському» сообщили о том, что сейчас ведутся работы над тем, чтобы исправить эту ошибку как можно скорее.

Отметим, что «Альфа-Банк» является одним из крупнейших украинских коммерческих банков с международным капиталом.

Также «Альфа-Банк» входит в число 34 банков, получившим право выплачивать пенсии, денежную помощь и заработную плату работникам бюджетных учреждений.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года у клиентов «Приватбанка» возникли проблемы из-за сбоя в работе системы.