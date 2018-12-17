Главные новости за 17 декабря 2018 года

Синоптики пообещали украинцам морозную неделю. Начавшаяся рабочая неделя в Украине будет холодной. Как передает Гидрометцентр, снег будет идти лишь на западе страны ближайшие два дня.

На Донбассе более 40 тысяч человек остались без воды. В Донецкой области остались без воды несколько населенных пунктов — город Торецк и соседние поселки. Случилось это в результате остановки горловской фильтровальной станции.

Украинские дороги кое-где замело снегом. После снегопада некоторые украинские дороги по состоянию на утро понедельника были заметенными снегом – тут же сохраняется гололедица. Об этом сообщили в «Укравтодоре».

УПЦ отлучила двух священников, участвовавших в «объединительном соборе» по автокефалии. Двух священников УПЦ, участвовавших в «объединительном соборе» по автокефалии в Киеве отстранили от служения. Такие санкции были введены Синодом УПЦ против Александра Драбинко и Симеона Шостацкого.

«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. На этой стадии киевское «Динамо» встретится с греческим «Олимпиакосом», а донецкий «Шахтер» — с немецким «Айнтрахтом».

Ученые наконец-то определили «древнейшую профессию». Американские ученые из Гарвардской высшей школы искусств и наук назвали самую древнюю профессию нашей планеты. Ее представителями оказались шаманы.