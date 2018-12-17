«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. Об этом передает корреспондент «Фразы» с места событий.

На этой стадии киевское «Динамо» встретится с греческим «Олимпиакосом», а донецкий «Шахтер» — с немецким «Айнтрахтом».

Другие пары выглядят так:

«Виктория Плзень» (Чехия) — «Динамо Загреб» (Хорватия);

«Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия);

«Рапид» (Австрия) — «Интер» (Италия);

«Славия» (Чехия) — «Генк» (Бельгия);

«Краснодар» (Россия) — «Байер» (Германия);

«Цюрих» (Швейцария) — «Наполи» (Италия);

«Мальме» (Швеция) — «Челси» (Англия);

«Селтик» (Шотландия) — «Валенсия» (Испания);

«Ренн» (Франция) — «Бетис» (Испания);

«Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания);

«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия);

«Спортинг» (Португалия) — «Вильяреал» (Испания);

БАТЭ (Беларусь) — «Арсенал» (Англия);

«Галатасарай» (Турция) — «Бенфика» (Португалия).

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.