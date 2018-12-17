Парубий пригласил Варфоломея выступить в Раде

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил в Украину константинопольского патриарха Варфоломея. Как выяснили журналисты «Фразы», он может выступить с парламентской трибуны.

Об этом сообщил сам Андрей Парубий, которого цитирует сайт «Гордон».

В частности, Андрей Парубий заявил: «Хочу подтвердить, что приглашаю патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде».

По словам спикера, «этот мужественный человек навсегда вписан в историю Украины».

Также он добавил, что «вопрос автокефалии Православной церкви Украины — это вопрос, который вышел далеко за пределы религии, это вопрос также национальной безопасности»,

Андрей Парубий заявил: «Мы навсегда разорвали московские духовные узы, Россия больше не имеет протокольного права вмешиваться в духовную жизнь украинцев».

Он заявил также, что «день поместного собора — это еще один день утверждения независимого Украинского государства».

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