Исследователи раскрыли удивительную тайну черного риса

Ученые раскрыли тайну пользы черного риса. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это группа исследователей из Южной Кореи.

Как пишет издание Food News, по их словам, употребление черного риса помогает избежать ожирения, а также способствует борьбе с лишним весом, если человек хочет похудеть.

Опыты привычно проводили на мышах: им давали есть пророщенный черный рис.

Ученые определили, что употребление черного риса помогает избежать накопления липидов в печени и жировых тканях, кроме этого, он уменьшает уровень холестерина.

Как сказано в исследовании, данный продукт «помогает ликвидировать негативные последствия от высококалорийной пищи», при этом черный рис снижает скорость набора лишнего веса.

Исследователи говорят, что, если сравнивать черный рис с белым, то в нем содержится больше антиоксидантов, а также белка, клетчатки и меньше сахара. Также ученые выяснили, что черный рис отличает и более низкий гликемический индекс, при этом он хорошо утоляет чувство голода.

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