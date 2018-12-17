Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Закарпатье в горах потерялась группа лыжников

На Закарпатье в горах потерялась группа лыжников

На Закарпатье спасатели отправились по вызову оказывать помощь двум заблудившимся лыжникам, однако по дороге нашли еще нескольких потерявшихся. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГосЧС.


Первый вызов поступил спасателям еще в субботу, 15 декабря, около пяти часов вечера. Во время катания на лыжах в долине Крачуняска Раховского заблудились мужчина и женщина. Оба туриста из Киева – 1984 и 1995 годов рождения. Нашли их в половину девятого вечера того же дня. Их состояние было удовлетворительное.

Когда спасатели сопровождали потеряшек, они услышали еще крики. Как оказалось, в тумане заблудились еще два туриста из Киева 1997 и 2000 годов рождения. На местности мобильная связь отсутствовала, поэтому никто из них не мог связаться со спасателями.

Но и это еще не все. Через некоторое время спасатели снова услышали голос из тумана – заблудившимся туристом оказался винниитчанин 1974 года рождения.

Всех туристов спасатели доставили в безопасное место, где те и продолжили свой отдых.

Ранее «Фраза» сообщала, что подобные случаи бывали и ранее.

Тэги: спасатели, общество, лыжник, гора, Закарпатье, Карпаты, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
15.12.18 08:55

Тошнотворная реклама и одуревшие хомячки

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

17.12.18 09:10

Eins zwei polizei. Теперь еще и полиция по льготам

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Появились фотографии с места крушения истребителя на Житомирщине

Появились фотографии с места крушения истребителя на Житомирщине
17.12.18 12:37
168
Последние новости
17.12.18 12:54

Парубий пригласил Варфоломея выступить в Раде
17.12.18 12:37

Появились фотографии с места крушения истребителя на Житомирщине
17.12.18 12:26

Исследователи раскрыли удивительную тайну черного риса
17.12.18 11:59

На Закарпатье в горах потерялась группа лыжников
17.12.18 11:33

Ученые наконец-то определили «древнейшую профессию»
17.12.18 10:51

В Киеве задержали мужчину, который приставал к детям со странными предложениями
17.12.18 10:26

Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что теперь будет с митрополитом Онуфрием
17.12.18 10:18

На Донбассе более 40 тысяч человек остались без воды
17.12.18 09:56

Известный интернет-новатор умер от передозировки наркотиков
17.12.18 09:41

Синоптики пообещали украинцам морозную неделю

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Появились фотографии с места крушения истребителя на Житомирщине
Появились фотографии с места крушения истребителя на Житомирщине
Появились фотографии с места крушения истребителя на Житомирщине
Появились фотографии с места крушения истребителя на Житомирщине
В Киеве задержали мужчину, который приставал к детям со странными предложениями
В Киеве задержали мужчину, который приставал к детям со странными предложениями
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что теперь будет с митрополитом Онуфрием
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что теперь будет с митрополитом Онуфрием
Известный интернет-новатор умер от передозировки наркотиков
Известный интернет-новатор умер от передозировки наркотиков
В Киеве нашли труп бомжа – его зверски избили (18+)
В Киеве нашли труп бомжа – его зверски избили (18+)
В Киеве мужчина покончил с собой, прыгнув с пятнадцатого этажа
В Киеве мужчина покончил с собой, прыгнув с пятнадцатого этажа
Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные
Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление
В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.