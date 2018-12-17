На Закарпатье в горах потерялась группа лыжников

На Закарпатье спасатели отправились по вызову оказывать помощь двум заблудившимся лыжникам, однако по дороге нашли еще нескольких потерявшихся. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГосЧС.



Первый вызов поступил спасателям еще в субботу, 15 декабря, около пяти часов вечера. Во время катания на лыжах в долине Крачуняска Раховского заблудились мужчина и женщина. Оба туриста из Киева – 1984 и 1995 годов рождения. Нашли их в половину девятого вечера того же дня. Их состояние было удовлетворительное.

Когда спасатели сопровождали потеряшек, они услышали еще крики. Как оказалось, в тумане заблудились еще два туриста из Киева 1997 и 2000 годов рождения. На местности мобильная связь отсутствовала, поэтому никто из них не мог связаться со спасателями.

Но и это еще не все. Через некоторое время спасатели снова услышали голос из тумана – заблудившимся туристом оказался винниитчанин 1974 года рождения.

Всех туристов спасатели доставили в безопасное место, где те и продолжили свой отдых.

Ранее «Фраза» сообщала, что подобные случаи бывали и ранее.