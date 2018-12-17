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На Донбассе более 40 тысяч человек остались без воды

На Донбассе более 40 тысяч человек остались без воды

В Донецкой области остались без воды несколько населенных пунктов — город Торецк и соседние поселки. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это в результате остановки горловской фильтровальной станции.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что информация о потерях воды на водопроводе «Горловка — Торецк» поступила ночью 16 декабря, в результате чего фильтровальная станция № 2 остановила подачу воды по водопроводу. Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Зализное, а также поселков Северный и Пивденное.

Всего по состоянию на сегодняшнее утро без централизованного водоснабжения остаются 42 813 человека. В торецком резервуаре на данный момент остается 2 500 кубометров воды. При необходимости вода будет подаваться почасово из резервуара. А при исчерпании запасов питьевой воды обещают организовать ее подвоз.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2017 года сразу на пять фильтровальных станций Донбасса прекратилась подача воды из канала Северский Донец-Донбасс.

Тэги: общество, вода, Донбасс, Горловка, новости Украины

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