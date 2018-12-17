Ученые наконец-то определили «древнейшую профессию»

Американские ученые из Гарвардской высшей школы искусств и наук назвали самую древнюю профессию нашей планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», ее представителями оказались шаманы.

Как пишет портал Phys.org, исследователи заявили, что древние люди, жившие племенами, верили, будто шаманы управляют погодой или привлекают удачу для охотников, а также лечат болезни. Уже тогда шаманы были отдельным классом в этом примитивном обществе, имея за свою работу не только пищу и прочие материальные блага, но и власть над соседями по племени.

Ученые говорят: «Чтобы стать шаманом, человек проходил обряд инициации – ряд особых процедур, она отличала шаманизм от других занятий, например – первых мастеров».

Как писала «Фраза», за несколько десятилетий климат на Земле может откатиться на миллионы лет назад.

Ранее ученые смогли установить причину смерти человека, погибшего 8000 лет назад.