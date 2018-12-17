Синоптики пообещали украинцам морозную неделю

Начавшаяся рабочая неделя, 17-21 декабря, в Украине будет холодной. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили синоптики.

Как передает Гидрометцентр, снег будет идти лишь на западе страны 17-18 декабря.

В остальные дни осадков по Украине не ожидается, но будет морозно.

В западных областях прогнозируют до 2-5 мороза днем и 4-6 ночью, в центре страны днем похолодает до минус 5-8, а ночью до 9-13 мороза, в северных регионах днем будет до 7-9 мороза, а ночью до минус 12-14, на востоке днем ожидается до минус 3-7, а ночью до минус 7-9, наконец на юге днем ожидается до от 4 мороза до 1 тепла, а ночью будет до 4-7 мороза. В Крыму днем будет 2-4 тепла, а ночью до 1 мороза.

В Киеве осадки не ожидаются. Днем будет до 7-9 мороза, а ночью до минус 10-12.

Как писала «Фраза», на прошлой неделе по Украине шел снег.

Ранее из-за непогоды аннексированный Крым частично остался без электричества.