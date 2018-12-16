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Главные новости за 15-16 декабря 2018 года

Главные новости за 15-16 декабря 2018 года

На «объединительном соборе» избрали главу «автокефальной украинской церкви». На состоявшемся в Киеве «объединительном соборе» выбрали предстоятеля «автокефальной украинской церкви». Высокую должность заполучил представитель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Стали известны названия «новой» украинской православной церкви и титула ее предстоятеля. Поместная православная церковь, которая была создана в субботу, 15 декабря, на состоявшемся в Киеве «объединительном соборе», получила официальное название. Не забыли «наградить» названием и ее предстоятеля Епифания.

Как выяснилось, никаких УПЦ КП и УАПЦ на территории Украины больше не существует. Перед началом «объединительного собора», который состоялся в Киеве в субботу, 15 декабря, произошла ликвидация двух неканонических православных церквей. Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви больше не существует.

Под Житомиром разбился истребитель Су-27. В Житомирской области при заходе на посадку потерпел крушение истребитель Су-27. Катастрофа произошла во время выполнения планового полета.

В Киеве скончался бывший ректор Налоговой академии, в свое время сбежавший из под домашнего ареста. В столичной клинической больнице скончался бывший депутат и ректор Национального университета государственной налоговой службы Украины Петр Мельник. Смерть 61-летнего мужчины наступила в результате тяжелого заболевания.

Полиция озвучила свою версию загадочного взрыва в Фастове. Но вопросов меньше не стало. В полиции Киевской области озвучили предварительную причину взрыва в многоквартирном доме в Фастове. Несмотря на некоторые нестыковки, правоохранители склоняются к версии детонации бытового газа.

Стало известно, когда НБУ начнет избавляться от «ПриватБанка». Руководство НБУ поделилось планами относительно продажи ведущего украинского финансового учреждения ‒ «ПриватБанка», собственником 100% акций которого является государство. Процесс приватизации банковского «гиганта» начнется не раньше, чем через год.

Протесты «желтых жилетов» уже перекинулись из Европы на другой континент. В самом развитом государстве Ближнего Востока ‒ Израиле ‒ стартовали протестные акции сторонников движения т.н. «желтых жилетов». Митингующие возмущены грядущим повышением цен на коммунальные услуги.

Тэги: Киев, Украина, УПЦ (МП), общество, православие, мир, раскол, Израиль, истребитель, Фастов, налоговики, УПЦ (КП), пилот, собор, Су-27, автокефалия, УАПЦ, летчик, томос, новости православия, новости Украины

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