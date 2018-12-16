Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Создание ПЦУ: первые отзывы экспертов и религиозных деятелей

Создание ПЦУ: первые отзывы экспертов и религиозных деятелей

На создание Украинской православной церкви, которая была «основана» на состоявшемся в Киеве «объединительном соборе», отреагировали влиятельные религиозные деятели и эксперты. Как выяснили журналисты «Фразы», отзывы носят негативный характер, в виду серьезных сомнений в каноничности «новой» церкви.

Так, по мнению замглавы ОВЦС УПЦ протоиерея Николая Данилевича, проведение «объединительного собора» не добавило легитимности раскольникам. По его словам, «из двух раскольнических течений (УАПЦ и УПЦ КП) создали теперь одно ‒ ПЦвУ», в то время как «Церковь осталась Церковью». В то же время, протоирей Николай считает прискорбным тот факт, этот раскол поддерживает Константинопольский патриархат.

Отреагировали на «объединительный собор» и в Болгарской православной церкви. По словам архиерея БПЦ митрополита Видинского Даниила, создание «украинской автокефальной церкви» ‒ исключительно политический проект, а сам «собор», созванный в нарушение канонического порядка и вовлекающий людей за пределы Церкви не только не излечит раскол среди верующих в Украине, а лишь углубит его.

В похожем духе отреагировали на субботний киевский «собор» и в Белорусской православной церкви. По словам председателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерея Сергия Лепина, никаких конктактов с ПЦУ осуществляться не будет, поскольку для православных Беларуси эта «новая» церковь является раскольнической.

Прокомментировали создание УПЦ и в Москве. Так, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что «каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата продолжит свою работу и после создания в стране новой церковной структуры». По мнению Александра Волкова, после создания автокефальной поместной церкви Украины число раскольнических религиозных структур в этой стране будет только расти. «Раскольники себе выбрали раскольника новым главой и, собственно говоря, ничего для этой раскольнической группировки не поменялось», ‒ сказал он.

А вот, что написал известный богослов Андрей Кураев: «Если держать в уме некий мираж правильного собора, на котором старцы в молитве вопрошают Святаго Духа, не ищут своего и прочая и прочая — то в Киеве вчера была сходка, а не собор. Но если историю соборов изучать не по книжкам для воскресной школы, то придется сказать, что киевское собрание если и не вполне канонично, то вполне традиционно. Чем Порошенко в президиуме хуже советского совета по делам религий, заранее определявшего итоги соборов?».

В свою очередь, известный украинский политический обозреватель Руслан Бизяев обозначил основание ПЦУ как «рождение церковной мыши вместо монстра», которого планировал создать «симбиоз комсомольцев и Госдепа». По его словам, «два епископа УПЦ ‒ это провал и Президента Порошенко, и Вселенского Патриарха. И что бы теперь не выглядеть плохо перед „мистером“, они будут пробовать родить Томос в 2019». «Но уже сейчас можно твёрдо сказать об одном: для Варфоломея это начало конца. Ни одна из первых шести по диптиху Православных Церквей не прислала поздравления», ‒ подчеркнул Руслан Бизяев.

Как писала «Фраза», на «объединительном соборе» избрали главу «автокефальной украинской церкви».

Позднее стали известны названия «новой» украинской православной церкви и титула Епифания.

Тэги: Украина, УПЦ (МП), православие, раскол, церковь, УПЦ (КП), собор, автокефалия, УАПЦ, томос, новости православия, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
15.12.18 08:55

Тошнотворная реклама и одуревшие хомячки

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

16.12.18 12:13

Фильм «Пирсинг»: на каждого маньяка найдется другой маньяк

Автор: Анастасия Лях

Главная новость дня

Главные новости за 15-16 декабря 2018 года

Главные новости за 15-16 декабря 2018 года
16.12.18 19:04
278
Последние новости
16.12.18 19:04

Главные новости за 15-16 декабря 2018 года
16.12.18 17:55

Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные
16.12.18 17:47

Создание ПЦУ: первые отзывы экспертов и религиозных деятелей
16.12.18 16:18

Стало известно, когда НБУ начнет избавляться от «ПриватБанка»
16.12.18 15:30

Как выяснилось, никаких УПЦ КП и УАПЦ на территории Украины больше не существует
16.12.18 14:01

В Киеве скончался бывший ректор Налоговой академии, в свое время сбежавший из под домашнего ареста
16.12.18 11:29

Полиция озвучила свою версию загадочного взрыва в Фастове. Но вопросов меньше не стало
16.12.18 10:09

Стали известны названия «новой» украинской православной церкви и титула Епифания
16.12.18 09:00

Командование ВС ВСУ раскрыло имя и послужной список погибшего пилота Су-27
15.12.18 20:17

Состоялся VIII съезд Оппозиционного блока

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные
Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные
Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные
Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление
В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление
В Великобритании «желтые жилеты» провели первую серьезную акцию
В Великобритании «желтые жилеты» провели первую серьезную акцию
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.