Создание ПЦУ: первые отзывы экспертов и религиозных деятелей

На создание Украинской православной церкви, которая была «основана» на состоявшемся в Киеве «объединительном соборе», отреагировали влиятельные религиозные деятели и эксперты. Как выяснили журналисты «Фразы», отзывы носят негативный характер, в виду серьезных сомнений в каноничности «новой» церкви.

Так, по мнению замглавы ОВЦС УПЦ протоиерея Николая Данилевича, проведение «объединительного собора» не добавило легитимности раскольникам. По его словам, «из двух раскольнических течений (УАПЦ и УПЦ КП) создали теперь одно ‒ ПЦвУ», в то время как «Церковь осталась Церковью». В то же время, протоирей Николай считает прискорбным тот факт, этот раскол поддерживает Константинопольский патриархат.

Отреагировали на «объединительный собор» и в Болгарской православной церкви. По словам архиерея БПЦ митрополита Видинского Даниила, создание «украинской автокефальной церкви» ‒ исключительно политический проект, а сам «собор», созванный в нарушение канонического порядка и вовлекающий людей за пределы Церкви не только не излечит раскол среди верующих в Украине, а лишь углубит его.

В похожем духе отреагировали на субботний киевский «собор» и в Белорусской православной церкви. По словам председателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерея Сергия Лепина, никаких конктактов с ПЦУ осуществляться не будет, поскольку для православных Беларуси эта «новая» церковь является раскольнической.

Прокомментировали создание УПЦ и в Москве. Так, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что «каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата продолжит свою работу и после создания в стране новой церковной структуры». По мнению Александра Волкова, после создания автокефальной поместной церкви Украины число раскольнических религиозных структур в этой стране будет только расти. «Раскольники себе выбрали раскольника новым главой и, собственно говоря, ничего для этой раскольнической группировки не поменялось», ‒ сказал он.

А вот, что написал известный богослов Андрей Кураев: «Если держать в уме некий мираж правильного собора, на котором старцы в молитве вопрошают Святаго Духа, не ищут своего и прочая и прочая — то в Киеве вчера была сходка, а не собор. Но если историю соборов изучать не по книжкам для воскресной школы, то придется сказать, что киевское собрание если и не вполне канонично, то вполне традиционно. Чем Порошенко в президиуме хуже советского совета по делам религий, заранее определявшего итоги соборов?».

В свою очередь, известный украинский политический обозреватель Руслан Бизяев обозначил основание ПЦУ как «рождение церковной мыши вместо монстра», которого планировал создать «симбиоз комсомольцев и Госдепа». По его словам, «два епископа УПЦ ‒ это провал и Президента Порошенко, и Вселенского Патриарха. И что бы теперь не выглядеть плохо перед „мистером“, они будут пробовать родить Томос в 2019». «Но уже сейчас можно твёрдо сказать об одном: для Варфоломея это начало конца. Ни одна из первых шести по диптиху Православных Церквей не прислала поздравления», ‒ подчеркнул Руслан Бизяев.

Как писала «Фраза», на «объединительном соборе» избрали главу «автокефальной украинской церкви».

Позднее стали известны названия «новой» украинской православной церкви и титула Епифания.