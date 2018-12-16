Как выяснилось, никаких УПЦ КП и УАПЦ на территории Украины больше не существует

Перед началом «объединительного собора», который состоялся в Киеве в субботу, 15 декабря, произошла ликвидация двух неканонических православных церквей. Как выяснили журналисты «Фразы», Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви больше не существует.

Как рассказал архиепископ Евстратий (Зоря), создание «новой» Православной церкви Украины потребовало ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

По его словам, перед началом «объединительного собора» две церкви провели свои внутренние «соборы», на которых было принято решение о самороспуске, после чего, путем слияния создали Православную церковь Украины.

Как писала «Фраза», стали известны названия «новой» украинской православной церкви и титула Епифания.

Ранее сообщалось, что в Киеве таки стартовал «объединительный собор». Не обошлось без «стилистики Путина».