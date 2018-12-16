Стало известно, когда НБУ начнет избавляться от «ПриватБанка»

Руководство НБУ поделилось планами относительно продажи ведущего украинского финансового учреждения ‒ «ПриватБанка», собственником 100% акций которого является государство. Как выяснили журналисты «Фразы», процесс приватизации банковского «гиганта» начнется не раньше, чем через год.

Как передает портал «Бизнес.Медиа», первый зам главы НБУ Екатерина Рожкова ответила на вопрос журналистов о возможной продаже АО КБ «ПриватБанк».

По ее словам, на сегодняшний день финучреждение работает «очень неплохо», и, возможно, «наиболее эффективно» по сравнению с другими государственными банками.

В связи с этим, по мнению Екатерины Рожковой, переговоры о приватизации «ПриватБанка» могут начаться не ранее 2020 года.

«Поэтому я думаю, что как раз с 2020 года уже можно будет начинать подготовку (к возможной приватизации)», ‒ заявила первый заместитель главы НБУ.

Как писала «Фраза», Высокий суд Лондона установил, что иск «ПриватБанка» к Коломойскому был умышленно сфабрикован.

Ранее клиентов «ПриватБанка» предупредили о масштабных перебоях в работе.