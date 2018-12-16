В Киеве скончался бывший ректор Налоговой академии, в свое время сбежавший из под домашнего ареста

В Киеве скончался бывший депутат и ректор Национального университета государственной налоговой службы Украины Петр Мельник. Как выяснили журналисты «Фразы», смерть наступила в результате тяжелого заболевания.

Как передает «УМ», несмотря на все усилия врачей киевской клинической больницы «Феофания», Петр Мельник ушел из жизни в воскресенье, 16 декабря, в результате двустороннего воспаления легких.

По сведениям из открытых источников, Петр Владимирович Мельник родился в 1957 году в Ровенской области. Трудовую деятельность начал в 1978 году в Ирпенском индустриальном техникуме. В 1984 году окончил Киевский технологический институт легкой промышленности. В 1991 году возглавил Ирпенский индустриальный техникум (впоследствии преобразованный в Академию налоговой службы).

Депутат Верховной РадыУкраины III, V, VI созывов.

В 2013 году Петр Мельник был задержан при получении взятки в 40 и 80 тысяч гривен. Сбежав из под домашнего ареста, скрывался за границей до апреля 2014 года, когда добровольно вернулся в Украину.

В 2017 году уголовное дело в отношении Петра Мельника было окончательно закрыто в связи с «отсутствием состава преступления».

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