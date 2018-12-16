Стали известны названия «новой» украинской православной церкви и титула Епифания

Поместная православная церковь, которая была создана в субботу, 15 декабря, на состоявшемся в Киеве «объединительном соборе», получила офиальное название. Как выяснили журналисты «Фразы», не забыли «наградить» названием и ее предстоятеля Епифания.

Как написал пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря) на своей странице в социальной сети Facebook, согласно принятому уставу, официальное название «новой» церкови определено как «Православная церковь Украины». По его словам, так же можно употреблять и аббревиатуру УПЦ.

В свою очередь, титул предстоятеля «новой» церкви, которым, как известно, был избран митрополит УПЦ КП Переяславский и Белоцерковский Епифаний, официально звучит как «блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины».

Как писала «Фраза», в Киеве таки стартовал «объединительный собор». Не обошлось без «стилистики Путина».

Ранее стало известно, почему сорвалось начало «объединительного собора».