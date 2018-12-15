На «объединительном соборе» избрали главу «автокефальной украинской церкви»

На состоявшемся в Киеве «объединительном соборе» избрали главу «автокефальной украинской церкви». Как выяснили журналисты «Фразы», высокую должность получил представитель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как передает «РБК-Украина», победителем выборов предстоятеля «новой» украинской православной церкви стал митрополит УПЦ КП Переяславский и Белоцерковский Епифаний (в миру ‒ Сергей Думенко).

По информации «УП», конкуренцию Епифанию на выборах составил митрополит Луцкий и Волынский Михаил, за которого проголосовали 12 архиереев. Сам же Епифаний получил около 30 голосов.

По сведениям из открытых источников, Епифаний является постоянным членом «Священного» синода, членом Высшего церковного совета, председателем Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, а так же наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

Как писала «Фраза», в Киеве таки стартовал «объединительный собор». Не обошлось без «стилистики Путина».

Ранее стало известно, почему сорвалось начало «объединительного собора».