Под Житомиром разбился истребитель Су-27

В субботу, 15 декабря, в Житомирской области при заходе на посадку потерпел крушение истребитель Су-27. Как выяснили журналисты «Фразы», катастрофа произошла во время выполнения планового полета.

Как передает пресс-центр Генштаба Украины, самолет разбился приблизительно в 15-00. Пилот не успел катапультироваться и погиб.

В настоящее время выясняются все обстоятельcтва и причины авиакатастрофы. Более подробная информация будет предоставлена позднее.

Как писала «Фраза», в Винницкой области разбился истребитель: стала известна судьба пилотов.

Ранее в ВС ВСУ допустили, что пилот разбившегося под Винницей истребителя увел его от домов местных жителей.