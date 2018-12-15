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В Киеве таки стартовал «объединительный собор». Не обошлось без «стилистики Путина»

В Киеве таки стартовал «объединительный собор». Не обошлось без «стилистики Путина»

В киевском храме Святой Софии началось заседание «объединительного собора» «новой» украинской православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», в мероприятии принимает участие глава государства Петр Порошенко, торжественное прибытие которого в соцсетях сравнили со «стилем Путина».

Как передает пресс-служба «УПЦ КП», в соборе принимают участие представители трех православных церквей Украины.

Сообщается, что УПЦ КП и УАПЦ представлены на уровне Архиерейских соборов, а УПЦ МП ‒ отдельными представителями епископата, клира и мирян.

В свою очередь, приезд на «съезд» президента Петра Порошенко сопровождался колокольным звоном, что дало повод некоторым пользователям соцсетей сравнить главу государства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Телеканалы транслируют, как президент под церковные колокола один идет по двору Софии Киевской на Собор. Это уже перебор, люди. Стилистика Путина», — написала журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

Как писала «Фраза», стало известно, почему сорвалось начало «объединительного собора».

Ранее в сеть «слили» интересные подробности грядущего «объединительного собора».

Тэги: Киев, Украина, УПЦ (МП), общество, православие, раскол, УПЦ (КП), София Киевская, собор, УАПЦ, стиль, Порошенко, Путин, новости православия, новости Украины

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