Стало известно, почему сорвалось начало «объединительного собора»

«Объединительный собор» украинской православной церкви, который должен был начаться в Софийском соборе в 10 часов утра, пришлось перенести на более позднее время из-за визита «высокого гостя». Как выяснили журналисты «Фразы», на религиозный «съезд» решил наведаться предстоятель Вселенского патриархата Константинополя.

Как передают «Вести», Константинопольский патриарх Варфоломей, который будет принимать участие в «объединительном соборе», прибыл в Киев слишком поздно, в связи с чем начало мероприятия пришлось отложить.

По предварительным данным, выборы предстоятеля «новой» украинской православной церкви начнутся во второй половине дня.

Как писала «Фраза», в сеть «слили» интересные подробности грядущего Объединительного собора.

Ранее сообщалось, что перед Объединительным собором Варфоломей решил выдвинуть ультиматум митрополиту Онуфрию.