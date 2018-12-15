Протесты «желтых жилетов» уже перекинулись из Европы на другой континент

В самом развитом государстве Ближнего Востока ‒ Израиле ‒ стартовали протестные акции сторонников движения т.н. «желтых жилетов». Как выяснили журналисты «Фразы», протестующие возмущены грядущим повышением цен на коммунальные услуги.

Как передает «РБК-Украина», большая группа протестующих, одетых в желтые жилеты, перекрыла движение на транспортной развязке Азриэли, рядом с комплексом правительственных зданий в Иерусалиме.

Сообщается, что демонстранты развернули государственные флаги и плакаты, на которых написаны лозунги, призывающие к отставке правительства.

По словам участников акции, они протестуют против значительного повышения цен на воду и электроэнергию с 1 января 2019 года.

Как писала «Фраза», пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании «желтые жилеты» провели первую серьезную акцию.