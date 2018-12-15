В сеть «слили» интересные подробности грядущего Объединительного собора

В субботу, 15 декабря, в киевском соборе Святой Софии состоится Объединительный собор новой украинской православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», в религиозном «съезде» примут участие почти 200 делегатов трех конфессий, которые проголосуют за предстоятеля Объединенной церкви.

Как передает «РБК-Украина» со ссылкой на источник среди участников Собора, от УПЦ КП в мероприятии примут участие 126 делегатов: по 46 архиереев, священников и мирян.

От УПЦ участниками «съезда» станут 36 человек, в т.ч. 12 епископов.

В свою очередь, от УПЦ МП изъявили желание участвовать в Соборе 30 делегатов, из которых 10 ‒ епископы.

Сообщается, что голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным и пройдет в два этапа. В первом туре состоится рейтинговое голосование, которое определит троих участников второго тура. Победитель второго тура и возглавит новую украинскую церковь.

Как писала «Фраза», Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии.

Ранее сообщалось, что перед «объединительным собором» Варфоломей решил выдвинуть ультиматум Онуфрию.