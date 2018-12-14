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Украинская журналистка-нелегалка нашла способ избежать депортации в Украину

Украинская журналистка-нелегалка нашла способ избежать депортации в Украину

Украинская журналистка Елена Бойко, которую собираются выдворить в Украину за нарушение правил пребывания в РФ, ухватилась «за последнюю соломинку», обратившись за помощью к российским правозащитникам. Как выяснили журналисты «Фразы», вмешательство омбудсменов может остановить процесс депортации.

Как передает Rambler, Елена Бойко, которая в настоящее время находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, обратилась за содействием в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

Сообщается, что украинскую журналистку навестили председатель ОНК Вадим Горшенин и ответственный секретарь Иван Мельников, которые выразили желание помочь предотвратить депортацию и в ближайшее время направят необходимые документы омбудсменам в РФ и Москве Татьяне Москальковой и Татьяне Потяевой.

По словам Ивана Мельникова, выдворение на родину может стоить жизни Елене Бойко, поскольку уголовные дела в отношении нее якобы возбуждены «по политическим мотивам».

Как писала «Фраза», российский депутат предлагает выдворить из страны Азарова и Пшонку.

Тэги: Украина, общество, Россия, омбудсмен, миграция, журналистика, правозащитник, депортация, нелегал, журналистка, новости Украины

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