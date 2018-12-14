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В Канаде нашли крупнейший алмаз Северной Америки

В Канаде нашли крупнейший алмаз Северной Америки

На руднике Diavik, расположенном в провинции Северо-Западные территории (Канада) найден желтый алмаз весом 552 карата (110 г). Как выяснили журналисты «Фразы», добытый драгоценный камень стал рекордсменом Северной Америки.

Как передает «Интерфакс», найденный алмаз размером с куриное яйцо более чем в три раза превосходит предыдущий камень-рекордсмен Канады. Кроме того, он больше знаменитого бриллианта De Beers, который долгое время считался самым крупным среди найденных желтых алмазов (440 каратов).

По словам гендиректора Dominion (компании, владеющей рудником) Шейна Дергина, в ходе старательских работ алмаз был немного поврежден и его приблизительная стоимость еще не определена.

Как писала «Фраза», в Африке нашли один из самых крупных алмазов в мире.

Ранее сообщалось, что на британском аукционе пустят с молотка алмаз размером с... теннисный мяч.

Тэги: рекорд, мир, шахта, бриллиант, Канада, алмаз

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