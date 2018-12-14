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На фоне массового закрытия школ на карантин, школьникам пообещали еще и грандиозные каникулы

На фоне массового закрытия школ на карантин, школьникам пообещали еще и грандиозные каникулы

Украинские школьники, вынужденные сидеть дома из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, получили дополнительный повод для радости. Как выяснили журналисты «Фразы», карантинные мероприятия в школах сменят длительные новогодние каникулы.

Как передает телеканал «СТБ», согласно рекомендациям Министерства образования Украины, зимние каникулы в школах продлятся с 31 декабря по 13 января включительно.

Таким образом, украинские школьники получат 2 недели полноценного отдыха в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Вместе с тем, в ряде регионов страны учебные заведения в массовом порядке закрываются на карантин. В частности, по информации ТСН, только за последние дни в Ахтырском районе Сумской области 5 школ прекратили занятия из-за массового распространения среди школьников гриппа и ОРВИ.

В свою очередь, как передает канал «112», в соседней Харьковщине под карантинные мероприятия попали сразу 30 школ.

Не многим лучше ситуация и в других регионах Украины. Таким образом, длительные каникулы наверняка поспособствуют снижению распространения заболеваемости и принесут дополнительные позитивные эмоции украинским школьникам.

Как писала «Фраза», на Харьковщине массово закрываются школы и детсады.

Ранее сообщалось, что в шести областях Украины до сих пор превышен порог заболеваемости гриппом.

Тэги: Новый год, Украина, Рождество, общество, грипп, ОРВИ, карантин, каникулы, школы, новости Украины

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