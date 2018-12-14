«Интер» посвятит эфир 90-летию знаменитого актера Леонида Быкова

12 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова. Как выяснили журналисты «Фразы», к годовщине знаменитого актера и режиссера в эфире телеканала «Интер» покажут лучшие фильмы с его участием, а также документальный проект «Леонид Быков. Будем жить».

В детстве Леонид Быков мечтал не о кино. Уроженец маленькой деревушки Знаменка Донецкой области хотел быть летчиком. Но воздушным асом так и не стал: в 1945 году из-за низкого роста его не приняли в летное училище. Тогда парень решил пойти в театральный институт. И стал не только великим актером и режиссером, но также и одним из главных летчиков советского кино.

Леонид Быков успел сыграть в 22 картинах и снять 5 фильмов, большинство из них стали необыкновенно популярными. Юного солдата Максима Перепелицу, непутевого гримера Зайчика или опытного ефрейтора Святкина любили все зрители. За редкое обаяние, искренность, теплоту и чувство юмора, которое герои Быкова не теряли в любой жизненной ситуации. После выхода на экраны фильма «В бой идут одни «старики» капитан Титаренко в его исполнении стал национальным героем: фильм о «поющей эскадрилье» только за первый год посмотрели более 44 миллионов человек. Этот фильм стал одной из лучших картин о Великой Отечественной войне за всю историю советского кинематографа.

Леонид Быков погиб в возрасте 50 лет: его машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Вся его жизнь напоминала движение по встречной полосе. Лучшие картины Быкова снимались под гнетом строгой цензуры. Но, вопреки трудностям, он подарил зрителям замечательные фильмы, которые стали культовыми.

В пятницу, 14 декабря, в 22:00 «Интер» покажет документальный проект «Леонид Быков. Будем жить». О жизни выдающегося человека, которая оборвалась внезапно, и о его любви, которая выдержала все невзгоды, расскажут друзья и близкие Леонида Федоровича: дочь Марьяна Быкова, кинодраматург Виктор Савченко, кинорежиссер Николай Мащенко, актриса и режиссер Светлана Дружинина, и другие.

А в субботу, 15 декабря, телеканал «Интер» покажет любимые зрителями фильмы с участием выдающегося актера и режиссера.

В 8:50 на «Интере» — комедия «Зайчик». В этой картине Леонид Быков не только исполнил главную роль, но и впервые попробовал себя в качестве режиссера. Фильм о скромном и робком театральном гримере, который не может смириться с рутиной и бюрократизмом в театре, жестко раскритиковали чиновники. После выхода ленты на экраны в 1964-ом Быкову годами не давали ничего снимать.

В 10:30 — комедия Анатолия Граника «Максим Перепелица» по одноименной повести Ивана Стаднюка. Роль Максима стала первой главной ролью в кинокарьере Леонида Быкова-артиста и принесла ему бешеную популярность. История о непутевом, добром и смешном парне, которого служба в армии превратила в серьезного и ответственного мужчину, была близка советскому зрителю.

В 12:30 «Интер» покажет мелодраму «Аты-баты, шли солдаты», которая стала последней завершенной работой режиссера Леонида Быкова. В основу ленты лег сценарий авторов «Офицеров» Бориса Васильева и Кирилла Рапопорта. Роль ефрейтора Святкина Быков примерил на себя, а главного героя Суслова сыграл Владимир Конкин. В 1977 году фильм стал лидером советского кинопроката: его посмотрели более 35 млн зрителей. А через год после съемок Леонид Быков получил за ленту Государственную премию имени Шевченко Украинской ССР.

Анонс «90-летие Леонида Быкова на «Интере» — inter.ua.