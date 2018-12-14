Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Интер» посвятит эфир 90-летию знаменитого актера Леонида Быкова

«Интер» посвятит эфир 90-летию знаменитого актера Леонида Быкова

12 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова. Как выяснили журналисты «Фразы», к годовщине знаменитого актера и режиссера в эфире телеканала «Интер» покажут лучшие фильмы с его участием, а также документальный проект «Леонид Быков. Будем жить».

В детстве Леонид Быков мечтал не о кино. Уроженец маленькой деревушки Знаменка Донецкой области хотел быть летчиком. Но воздушным асом так и не стал: в 1945 году из-за низкого роста его не приняли в летное училище. Тогда парень решил пойти в театральный институт. И стал не только великим актером и режиссером, но также и одним из главных летчиков советского кино.

Леонид Быков успел сыграть в 22 картинах и снять 5 фильмов, большинство из них стали необыкновенно популярными. Юного солдата Максима Перепелицу, непутевого гримера Зайчика или опытного ефрейтора Святкина любили все зрители. За редкое обаяние, искренность, теплоту и чувство юмора, которое герои Быкова не теряли в любой жизненной ситуации. После выхода на экраны фильма «В бой идут одни «старики» капитан Титаренко в его исполнении стал национальным героем: фильм о «поющей эскадрилье» только за первый год посмотрели более 44 миллионов человек. Этот фильм стал одной из лучших картин о Великой Отечественной войне за всю историю советского кинематографа.

Леонид Быков погиб в возрасте 50 лет: его машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Вся его жизнь напоминала движение по встречной полосе. Лучшие картины Быкова снимались под гнетом строгой цензуры. Но, вопреки трудностям, он подарил зрителям замечательные фильмы, которые стали культовыми.

В пятницу, 14 декабря, в 22:00 «Интер» покажет документальный проект «Леонид Быков. Будем жить». О жизни выдающегося человека, которая оборвалась внезапно, и о его любви, которая выдержала все невзгоды, расскажут друзья и близкие Леонида Федоровича: дочь Марьяна Быкова, кинодраматург Виктор Савченко, кинорежиссер Николай Мащенко, актриса и режиссер Светлана Дружинина, и другие.

А в субботу, 15 декабря, телеканал «Интер» покажет любимые зрителями фильмы с участием выдающегося актера и режиссера.

В 8:50 на «Интере» — комедия «Зайчик». В этой картине Леонид Быков не только исполнил главную роль, но и впервые попробовал себя в качестве режиссера. Фильм о скромном и робком театральном гримере, который не может смириться с рутиной и бюрократизмом в театре, жестко раскритиковали чиновники. После выхода ленты на экраны в 1964-ом Быкову годами не давали ничего снимать.

В 10:30 — комедия Анатолия Граника «Максим Перепелица» по одноименной повести Ивана Стаднюка. Роль Максима стала первой главной ролью в кинокарьере Леонида Быкова-артиста и принесла ему бешеную популярность. История о непутевом, добром и смешном парне, которого служба в армии превратила в серьезного и ответственного мужчину, была близка советскому зрителю.

В 12:30 «Интер» покажет мелодраму «Аты-баты, шли солдаты», которая стала последней завершенной работой режиссера Леонида Быкова. В основу ленты лег сценарий авторов «Офицеров» Бориса Васильева и Кирилла Рапопорта. Роль ефрейтора Святкина Быков примерил на себя, а главного героя Суслова сыграл Владимир Конкин. В 1977 году фильм стал лидером советского кинопроката: его посмотрели более 35 млн зрителей. А через год после съемок Леонид Быков получил за ленту Государственную премию имени Шевченко Украинской ССР.

Анонс «90-летие Леонида Быкова на «Интере» — inter.ua.

Тэги: кино, культура, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
13.12.18 08:00

На что рассчитывал «Шахтер»?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.12.18 15:15

Проигрыш «Динамо»: я не понимаю…

Автор: Андрей Шахов

Главная новость дня

Главные новости за 14 декабря 2018 года

Главные новости за 14 декабря 2018 года
14.12.18 19:00
95
Последние новости
14.12.18 19:00

Главные новости за 14 декабря 2018 года
14.12.18 17:42

«Интер» посвятит эфир 90-летию знаменитого актера Леонида Быкова
14.12.18 17:29

Матвей Ганапольский написал книгу о своей собаке
14.12.18 16:50

Пола Маккартни ограбили в Лондоне
14.12.18 16:27

Православные провели молебен-протест под стенами Рады
14.12.18 16:07

Неизвестные украли новогоднюю гирлянду прямо с главной елки Черноморска
14.12.18 15:18

Синоптики предупредили украинцев о суровых морозах
14.12.18 15:11

Местный депутат попытался поставить на место пьяных гопников в электричке и не смог доехать до Фастова
14.12.18 14:56

Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому и генсеку ООН по поводу ситуации вокруг УПЦ
14.12.18 14:45

Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева

Интервью

05.12.18 09:19

В 50% случаев пара не может иметь детей из-за мужчины. Андролог рассказал о том, как не запустить проблему до возникновения бесплодия

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
В Сети началось голосование за талисман Киева
В Сети началось голосование за талисман Киева
В Киеве внедорожник врезался в отбойник перед мостом – водитель погиб
В Киеве внедорожник врезался в отбойник перед мостом – водитель погиб
В Киеве горело здание института
В Киеве горело здание института
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.