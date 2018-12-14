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Матвей Ганапольский написал книгу о своей собаке

Матвей Ганапольский написал книгу о своей собаке

Ведущий телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский написал автобиографию в иронической форме. Как выяснили журналисты «Фразы», впервые он представил свою книгу «Смайлики» в Днепре.

«Это юмористическая книга. Она — автобиографическая. Тут две повести: сначала о моей собаке, когда я был „собачатником“ и у меня была большая собака — бургундский зенненхунд. Вторая повесть — о первое поездке в Израиль. Когда мы, журналисты, поехали в Израиль, но вместо того, чтобы что-то журналистам показывать, нас учили как высаживать помидоры по израильской технологии», — рассказал ведущий «Прямого» канала.

В «Смайлики» также вошли юмористические рассказы о работе Матвея Ганапольского на телевидении.

Тэги: Матвей Ганапольский, телеканал Прямой

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